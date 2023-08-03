Спасатели вывезли на вертолетах около 70 человек из зоны стихийного бедствия в Грузии

Около 70 человек были эвакуированы из зоны стихийного бедствия на курорте Шови в горном регионе Рача, где несколько часов назад сошел оползень, заблокировавший отдыхающих и обслуживающий персонал местной гостиницы, - сообщает в четверг МВД Грузии.
"Операция спасения продолжается. На этот час с места стихии вывезены на вертолетах погранслужбы около 70 человек", - говорится в сообщении.
В МВД отмечают, что добраться до гостиницы можно только на вертолетах, так как все дороги и мосты снесены оползнем. В ведомстве отмечают, что пострадавших от стихии пока нет.
По информации грузинских СМИ со ссылкой на эвакуированных отдыхающих, оползень сметал все на своем пути, но здание трехэтажной гостиницы выдержало, и это спасло их жизни.
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