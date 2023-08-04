Фондовые индексы Европы выросли в пятницу, но снизились по итогам недели

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в пятницу выросли после падения по итогам предыдущих трех сессий.
Улучшению настроений инвесторов способствовали сильная корпоративная отчетность и хорошие новости с рынка труда США.
Сводный индекс ведущих европейских компаний Stoxx Europe 600 повысился на 0,3% и составил 459,28 пункта. Однако за всю прошедшую неделю он потерял 2,4%.
Британский индикатор FTSE 100 за день увеличился на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,75%, германский DAX - на 0,4%, итальянский FTSE MIB - на 0,7%. Исключением стал только испанский IBEX 35, который опустился на 0,4%.
По итогам всей недели DAX уменьшился на 3,1%, CAC 40 - на 2,2%, FTSE MIB - на 3%, IBEX 35 - на 3,3%.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне увеличился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем. Рост показателя стал рекордным с июня 2020 года. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение на 2%, сообщает Trading Economics.
Между тем розничные продажи в еврозоне в июне снизились на 0,3% относительно прошлого месяца, тогда как эксперты ждали роста показателя на 0,2%.
Объем промышленного производства во Франции в июне сократился на 0,9% относительно мая, втрое сильнее прогноза. В Испании показатель упал на 3% вместо ожидавшегося снижения на 1,7%. При этом в Италии промпроизводство выросло на 0,5%, хотя эксперты прогнозировали уменьшение на 0,3%.
Акции Credit Agricole подскочили в цене на 6,1%, став лидером роста на французском рынке. Банк зафиксировал рост чистой прибыли и выручки во втором квартале, при этом первый показатель обновил квартальный и полугодовой рекорды.
Котировки бумаг других представителей финансовой отрасли Франции также выросли, в том числе Societe Generale - на 2,3%, AXA - на 2%, BNP Paribas - на 1,7%.
Старейший банк в мире, итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, в I полугодии увеличил чистую прибыль в 11,7 раза в годовом выражении, выручка выросла на 19,2%. На этой новости его акции подорожали на 2,8%.
Цена бумаг Rolls-Royce подскочила на 7,4%. Британский машиностроительный холдинг в январе-июне повысил операционную прибыль более чем в пять раз, при этом результат более чем вдвое превысил консенсус-прогноз.
Кроме того, вслед за подъемом нефтяных цен выросла капитализация нефтегазовых гигантов: BP Plc - на 1,8%, Shell - на 2,1%, TotalEnergies - на 2,7%.
В то же время цена бумаг A.P. Moeller-Maersk AS упала на 4,5%. Датская транспортно-логистическая компания в минувшем квартале сократила чистую прибыль почти в шесть раз, выручку - на 40%.
Британская WPP Plc в первом полугодии снизила доналоговую прибыль более чем в два раза. Рыночная стоимость одного из крупнейших рекламных концернов мира сократилась за день на 3,5%.
Акции крупнейшего в Европе производителя чипов STMicroelectronics подешевели на 2,6% на слабых квартальных результатах Apple.
Германский Commerzbank AG нарастил чистую прибыль в апреле-июне более чем на 20% на фоне роста процентных ставок и повысил прогноз чистого процентного дохода на 2023 год. Однако котировки бумаг банка снизились на 2,6%, поскольку инвесторы ждали от него объявления программы выкупа акций, а этого не произошло, отмечает MarketWatch.
Бумаги Vonovia подешевели на 1,3% после того, как германский девелопер отчитался о сокращении выручки и скорректированной EBITDA в первом полугодии.
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