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Финансы 16.08.2023 21:43

Рынки акций Европы преимущественно снизились в среду

Большинство европейских фондовых индексов завершили снижением торги в среду, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,06% и составил 455,29 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,44%, французский CAC 40 - 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,93%. Германский DAX и испанский IBEX 35 прибавили 0,14% и 0,03% соответственно.

Экономика стран еврозоны во втором квартале увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило по итогам пересмотра предварительных данных статистическое управление Европейского союза. Таким образом, первоначальная оценка была подтверждена. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали ее изменения.

ВВП Нидерландов во втором квартале сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами после снижения на пересмотренные 0,4% в январе-марте, согласно предварительным данным Центрального статистического бюро страны. Таким образом, нидерландская экономика впервые вошла в техническую рецессию после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Между тем потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 6,8% в годовом выражении - минимальными темпами с февраля 2022 года, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Инфляция замедлилась по сравнению с 7,9% в июне и совпала с прогнозом аналитиков, чью среднюю оценку приводит Trading Economics.

Вместе с тем рынок ждет публикации в 22:00 по бакинскому времени протокола июльского заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, по итогам которого регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%-5,5%.

Акции Carlsberg подорожали на 0,4%. Датский пивоваренный концерн зафиксировал чистую прибыль в размере 3,5 млрд датских крон ($513 млн) в первом полугодии 2023 года против чистого убытка в 5,28 млрд крон годом ранее, а выручка компании увеличилась на 7%, до 37,79 млрд крон.

Котировки акций германского производителя программного обеспечения SAP выросли на 0,7% и достигли максимума за четыре недели.

Стоимость акций британского страховщика Admiral Group подскочила на 7,2%, став лидером роста среди компонентов FTSE 100. Эта компания отчиталась о росте доналоговой прибыли в первом полугодии до 233,9 млн фунтов стерлингов ($297,2 млн) с 224,6 млн фунтов годом ранее.

Другая британская фирма, строительная Balfour Beatty, снизила доналоговую прибыль в январе-июне до 82 млн фунтов по сравнению с 83 млн фунтов в первом полугодии 2022 года и сообщила о трудностях на американском рынке. Ее бумаги упали на 10,6%.

Лидером роста среди компонентов DAX стали бумаги производителя спортивной экипировки adidas, подорожавшие на 3%. Также заметно повысилась капитализация автопроизводителей Bayerische Motoren Werke AG (+0,6%) и Porsche AG (+0,5%).

Акции испанского ритейлера Inditex подорожали на 1% благодаря повышению их целевой цены аналитиками Morgan Stanley.

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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