Европейские акции выросли, несмотря на слабую статистику

Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили торги среды ростом, несмотря на августовское падение деловой активности в еврозоне максимальными темпами почти за три года.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,39% и составил 453,45 пункта. Индикатор вырос по итогам третьей сессии подряд.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,68%, германский DAX - 0,15%, французский CAC 40 - 0,08%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 выросли на 0,24% и 0,02%.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) стран еврозоны в августе опустился до 47 пунктов, минимума с ноября 2020 года, против 48,6 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global. Показатель оказался ниже ожиданий рынка на уровне 48,5 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока поднялся в августе до 43,7 с трехлетнего минимума в 42,7 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг еврозоны уменьшился до 48,3 пункта с июльских 50,9 пункта, впервые с конца 2022 года опустившись ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от падения.

При этом снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности стало в этом месяце вторым по масштабу за последние 11 лет, уступив только показателю периода первоначальных коронавирусных ограничений, а производство услуг сократилось впервые с декабря 2022 года.

Слабые статданные привели к снижению доходности гособлигаций стран еврозоны и поддержали фондовый рынок, отметил Trading Economics.

Инвесторы также ждут публикации отчетности американской Nvidia Corp. после закрытия рынка в среду и ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует в четверг. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка.

Акции британской Reckitt Benckiser прибавили в цене 0,9% после новостей о том, что ее главный финансовый директор Джефф Карр уведомил компанию о своем предстоящем уходе. Новым CFO станет Шеннон Айзенхардт, занимающая аналогичную должность в подразделении американской Nike Inc. по работе с потребителями, брендам и маркетплейсам (Nike Consumer, Brand & Marketplace).

Рыночная стоимость Societe Generale выросла на 1% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг бумаг этого французского банка до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Капитализация датской энергетической Orsted увеличилась на 1,8%. Министерство внутренних дел США одобрило строительство у побережья Род-Айленда ветряной электростанции мощностью 704 МВт - совместный проект Orsted с американской Eversource Energy.

Между тем бумаги BASF SE подешевели на 0,8% на торгах во Франкфурте. Химическая компания заключила первую в своей истории сделку по покупке сжиженного природного газа. По контракту с американской Cheniere Energy она будет получать примерно по 800 тыс. тонн СПГ в год в период с середины 2026 года по 2043 год.

Кроме того, эта германская компания рассматривает возможность продажи бизнеса по производству катализаторов для двигателей внутреннего сгорания, написали западные СМИ. Предприятие может быть оценено примерно в 3 млрд евро.

Капитализация производителя спортивных товаров Puma SE опустилась на 3,8% вслед за падением бумаг других компаний сектора. Puma в среду сообщила о назначении Хавьера Ортеги главой европейского подразделения с 1 сентября.

Лидерами роста в индексе Stoxx Europe 600 стали фонды недвижимости Derwent London PLC и Tritax Big Box REIT PLC, акции которых подорожали на 4,1% и 3,9% соответственно. Самое значительное снижение продемонстрировали бумаги шведской инвестиционной компании EQT AB (на 6,9%) и акции британского ритейлера JD Sports Fashion PLC (на 5,4%).