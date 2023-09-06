Акции Европы снизились шестую сессию подряд из-за слабой статистики

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали макроэкономическую статистику и корпоративные новости.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,57% и составил 454,30 пункта. Индикатор снизился по итогам шестой сессии подряд.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,16%, германский DAX - 0,19%, французский CAC 40 - 0,84%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 снизились на 1,5% и 0,8% соответственно.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле рухнул на 11,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в среду министерство экономики страны. Показатель опустился впервые с марта, причем его спад оказался самым сильным с апреля 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение на 4%.

Между тем розничные продажи в еврозоне в июле сократились на 0,2% относительно предыдущего месяца, согласно данным Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Динамика показателя совпала со средней оценкой экспертов, опрошенных Bloomberg.

Также в среду стало известно, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора строительства еврозоны в прошлом месяце опустился до минимальных с декабря 2022 года 43,4 пункта с 43,5 пункта в июле. Значение ниже 50 пунктов указывает на спад активности, и он наблюдается уже 16 месяцев подряд.

При этом активность в сфере строительства жилья, по данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, упала самыми высокими темпами с апреля 2020 года. В строительстве коммерческой недвижимости и инфраструктуры также зафиксировано снижение.

Цена акций британского застройщика Barratt Developments уменьшилась на 0,7%, хотя компания в среду отчиталась о росте доналоговой прибыли в 2023 финансовом году примерно на 10%, до 705,1 млн фунтов стерлингов ($885 млн).

Бумаги французского банка Credit Agricole подешевели на 0,9% после новостей о покупке его подразделением в сфере потребительских финансов за неназванную сумму доли в компании Hiflow, работающей в сфере транспортировки автомобилей.

Акции испанской Telefonica подорожали на 0,3% после новостей о том, что Saudi Telecom Company (STC Group), структура суверенного фонда Саудовской Аравии, приобрела почти 10% ее бумаг на сумму 2,1 млрд евро.

Капитализация International Distribution Services PLC увеличилась на 3,7%. Британский регулятор Ofcom заявил, что рассмотрит вопрос об изменении правил, согласно которым принадлежащая ей Royal Mail должна доставлять письма по стране шесть дней в неделю, посылки - пять дней в неделю. Такой шаг обусловлен необходимостью лучше учитывать меняющиеся потребности клиентов, говорится в сообщении регулятора.

Лидерами снижения в германском индексе DAX стали бумаги Commerzbank и Zalando, упавшие более чем на 3%. В Париже резко снизилась капитализация производителей товаров класса "люкс": LMVH (-3,6%), Kering (-2,3%) и Hermes (-1,9%), в Милане падение возглавили бумаги банка Monte dei Paschi di Siena (-5,6%).

Акции британского банка NatWest Group подешевели на 0,9%. Банк объявил о назначении Ричарда Хейторнтуэйта новым председателем совета директоров вместо уходящего в отставку Говарда Дэвиса. Он войдет в совет директоров 8 января и возглавит его 15 апреля. Ранее Хейторнтуэйт в течение 14 лет председательствовал в совете директоров MasterCard.