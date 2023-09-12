Рынки акций Европы закрылись разнонаправленными изменениями

Европейские фондовые рынки завершили торги во вторник без единой динамики, инвесторы оценивали статданные и корпоративные новости.
Внимание инвесторов на этой неделе направлено на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Трейдеры расходятся во мнениях о том, поднимет ли ЕЦБ ставки по итогам сентябрьского заседания или предпочтет сделать паузу в цикле ужесточения, учитывая сигналы ослабления экономики.
Европейская комиссия (ЕК) в понедельник ухудшила прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%, на 2024 год - до 1,3% с 1,6%.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,18% и составил 455,4 пункта.
Германский индикатор DAX потерял 0,54%, французский CAC 40 - 0,35%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,21%, британский FTSE 100 - 0,41%.
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев вырос в сентябре до минус 11,4 пункта с минус 12,3 пункта месяцем ранее, сообщил во вторник исследовательский институт ZEW.
Отчет Федерального статистического управления Германии (Destatis) показал снижение оптовых цен в стране по итогам пятого месяца подряд. Цены опустились в августе на 2,7% в годовом выражении, в том числе за счет падения стоимости нефтепродуктов (-15,8%) и химической продукции (-18,2%). В то же время оптовые цены на фрукты и овощи в ФРГ выросли на 22,3%, на кондитерские товары - на 14,5%, на мясо и мясную продукцию - на 7%.
В Британии цены на продукты питания за четыре недели, завершившиеся 3 сентября, увеличились на 12,2% - самыми низкими темпами за год, сообщила аналитическая компания Kantar. Темпы повышения цен замедляются шесть месяцев подряд, месяцем ранее они составили 12,7%.
Данные по британскому рынку труда, опубликованные во вторник, показали рост безработицы в стране до максимума почти за два года при сохранении высоких темпов повышения зарплат.
Согласно отчету Национального статистического управления Великобритании, безработица в мае-июле поднялась до 4,3%, самого высокого значения с третьего квартала 2021 года, что говорит об охлаждении рынка труда на фоне существенного ужесточения монетарной политики Банком Англии.
Число безработных в Британии за этот период увеличилось на 159 тыс., до 1,46 млн человек, количество занятых снизилось максимально с 2020 года - на 207 тыс., до 32,88 млн человек.
Зарплаты без учета бонусов в Великобритании в мае-июле увеличились на 7,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее - это максимальные темпы роста с начала отслеживания данных в 2001 году.
Статданные из Испании, также обнародованные во вторник, показали ускорение инфляции в стране в августе до 2,4% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в июле. Окончательные данные, опубликованные во вторник, совпали с предварительной оценкой.
Аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендацию для акций крупнейшего в мире производителя косметики L`Oreal до "продавать" с "держать", прогнозную котировку - до 350 евро с 385 евро. Капитализация французской фирмы снизилась на 1,4%.
Акции ирландского производителя упаковки Smurfit Kappa потеряли в цене 10,2% на торгах в Дублине на информации, что компания подписала обязывающее соглашение с американской WestRock Co. о слиянии.
Котировки акций производителя алкоголя Davide Campari-Milano упали на 4,2% на информации о смене ее CEO. Итальянская компания сообщила, что Боб Кунце-Концевич покинет этот пост в апреле следующего года, его заменит Маттео Фантакьотти.
Польский дискаунтер Pepco сообщил о решении главы компании Тревора Мастерса покинуть свой пост и незначительно понизил прогноз EBITDA на завершающийся 30 сентября финансовый год. Капитализация ритейлера, которого на временной основе возглавит председатель СД Энди Бонд, сократилась на 7,2%.
Стоимость бумаг Associated British Foods (AB Foods) между тем поднялась на 5,4%. Компания, владеющая сетью магазинов одежды Primark, улучшила прогноз на 2023 год, отметив рост продаж во многих сегментах.
Акции другого британского эмитента, банка Barclays, подорожали на 2,5% после сообщения профсоюза Unite о том, что эта кредитная организация сокращает более 450 рабочих мест.
Вслед за ценами на нефть повысилась капитализация гигантов сектора BP plc - на 1,1%, TotalEnergies - на 0,9%, Shell - на 0,6%.
Акции французского производителя стальной продукции Vallourec поднялись в цене на 0,2%. Компания сообщила во вторник, что планирует начать выплату дивидендов в 2025 году.
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