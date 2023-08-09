Европейские рынки акций выросли в среду вслед за акциями банков

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в плюсе торги в среду, рост возглавили акции итальянских банков на новости, что налог на сверхприбыль фининститутов будет ограничен суммой в 0,1% их активов.

Стоимость акций UniCredit подскочила на 4,4% по итогам торгов, Intesa Sanpaolo - на 2,3%, BPER Banca - на 2,2%, FinecoBank - на 7,1%, Banco BPM - на 5,5%. Накануне котировки бумаг этих банков снизились на 5,9-10,9%.

Заявление властей Италии о введении налога на сверхприбыль, полученную финкомпаниями в 2022 и 2023 годах за счет роста процентных ставок, спровоцировало падение совокупной капитализации финкомпаний страны на $10 млрд во вторник, в связи с чем правительство попыталось смягчить его последствия.

Сумма налога не превысит 0,1% от активов финкомпаний, и для банков, уже поднявших ставки по депозитам "в соответствии с февральскими рекомендациями Банка Италии, существенных последствий в результате введения налога не будет", говорится в заявлении министерства финансов Италии.

Акции других европейских банков также подорожали в среду. Стоимость бумаг Societe Generale поднялась на 1,3%, BNP Paribas - на 1,4%, Deutsche Bank - на 1,6%, Barclays - на 1,2%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 прибавил 0,43% и составил 460,58 пункта.

Итальянский индикатор FTSE MIB подскочил на 1,3%. Британский FTSE 100 вырос на 0,8%, германский DAX - на 0,49%, французский CAC 40 - на 0,72%, испанский IBEX 35 - на 0,57%.

Цена акций нидерландского ABN AMRO Bank опустилась на 2,1%, несмотря на его сильную отчетность за второй квартал. Чистая прибыль банка в апреле-июне увеличилась в 1,6 раза - до 870 млн евро, превысив консенсус-прогноз экспертов в 475 млн евро. Рост прибыли связан, в частности, с роспуском резервов на возможные потери по ссудам на сумму 69 млн евро. Годом ранее ABN AMRO зарезервировал 110 млн евро на эти цели.

Бумаги нидерландской сети продуктовых супермаркетов Royal Ahold Delhaize потеряли в цене 0,7%. Квартальная выручка компании выросла на 3% и превзошла ожидания рынка, однако ее чистая прибыль уменьшилась на 22%, не оправдав прогнозов.

Акции Coca-Cola HBC подорожали на 0,7%. Компания, являющаяся производителем и дистрибьютором напитков Coca-Cola в Европе, показала более высокую, чем ожидалось, доналоговую прибыль в первом полугодии, однако ее выручка не оправдала прогнозов.

Стоимость бумаг производителя автомобильных шин Continental AG опустилась на 1,5%, несмотря на то, что компания зафиксировала чистую прибыль в 208,6 млн евро во втором квартале против убытка в 250,7 млн евро годом ранее. Квартальная выручка Continental совпала с ожиданиями аналитиков.

Капитализация Assicurazioni Generali снизилась на 1,2%, хотя итальянская страховая компания отчиталась о росте чистой прибыли в первом полугодии до 2,24 млрд евро по сравнению с 864 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Котировки акций E.ON AG и TUI AG, также опубликовавших квартальные отчеты в среду, снизились на 1,5% и 3,9% соответственно.

Бумаги французских производителей товаров класса "люкс" Kering и Hermes прибавили в цене менее 1% на информации о дефляции в Китае.

Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в июле уменьшились на 0,3% в годовом выражении, сообщило во вторник Государственное статистическое управления (ГСУ). Это первое снижение более чем за два года - с февраля 2021 года.

Цена бумаг нефтегазовых компаний BP Plc и Shell выросла на 2,6% и 2,4% соответственно благодаря подъему нефтяных котировок.