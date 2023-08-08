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Оборона 08.08.2023 15:19

Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки

Первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев во вторник провел встречу с начальником разведки Генштаба Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества.

«Стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки. На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, РАЗВЕДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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