Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки

Первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев во вторник провел встречу с начальником разведки Генштаба Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества. «Стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки. На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана. Х.Насирзаде

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