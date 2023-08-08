Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки

Первый замминистра обороны Азербайджана - начальник Генштаба армии генерал-полковник Керим Велиев во вторник провел встречу с начальником разведки Генштаба Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества.
«Стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки. На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», - отмечается в информации Минобороны Азербайджана.
Х.Насирзаде
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