Эрдоган может возобновить «зерновое соглашение» - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен возобновить функционирование "Черноморской зерновой инициативы" после выхода из сделки РФ в июле текущего года.
"Да, я думаю, что он (Эрдоган - ИФ-У) может. Мы знаем, что турецкая дипломатия работает с российской. В то же время мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и другой продукции, минуя Черное море", - сказал Кулеба в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Ранее Bloomberg сообщил, что Эрдоган намерен возобновить сделку в рамках "Черноморской зерновой инициативы" в расширенном формате и призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу мира между Россией и Украиной.
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