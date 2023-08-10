Эрдоган может возобновить «зерновое соглашение» - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен возобновить функционирование "Черноморской зерновой инициативы" после выхода из сделки РФ в июле текущего года.

"Да, я думаю, что он (Эрдоган - ИФ-У) может. Мы знаем, что турецкая дипломатия работает с российской. В то же время мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и другой продукции, минуя Черное море", - сказал Кулеба в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Ранее Bloomberg сообщил, что Эрдоган намерен возобновить сделку в рамках "Черноморской зерновой инициативы" в расширенном формате и призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу мира между Россией и Украиной.