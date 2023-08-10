В Азербайджане пройдет выставка российской сельхозтехники

В третьей декаде августа в Агстафинском районе (запад Азербайджана) пройдет выставка сельскохозяйственной техники «Россия-Азербайджан: день полей 2023». Как сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), выставка организована министерством промышленности и торговли России и пройдет 25-26 августа. На выставке 14 российских предприятий представят самую передовую сельскохозяйственную технику и оборудования. Азербайджанским предпринимателям будет представлена возможность провести полевые испытания представленной на выставке техники. В AZPROMO отметили, что это вторая подобная выставка, проводимая в Азербайджане. Б.Рустамбеков

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