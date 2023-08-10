Военные Нигера пригрозили убить свергнутого президента Базума в случае иностранного военного вторжения

Захватившие власть в Нигере военные заявили и.о. первого замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что убьют смещенного президента Мохамеда Базума, если соседние страны предпримут попытку военной интервенции, передает Associated Press (AP) со ссылкой на двух западных чиновников.

"Представители военных во время визита Виктории Нуланд в Нигер на этой неделе пригрозили убийством Базума", - сообщает агентство.

Ранее в четверг по итогам саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что в ЭКОВАС готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, - применение силы.

По сообщениям западных СМИ, участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

Накануне появились сообщения соратников Базума о том, что лишившийся власти президент уже неделю не имеет доступа к водопроводной воде, а из еды у него остались только консервы. При этом в партии Базума отмечают, что проблем со здоровьем у него не наблюдается.

6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Базуму.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.