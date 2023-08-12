Федрезерв не закончил бороться с инфляцией - глава ФРБ Сан-Франциско

Федеральная резервная система (ФРС) пока не может объявлять о победе над высокой инфляцией, несмотря на падение темпов роста потребительских цен втрое с пикового уровня, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли.

"Предстоит еще немало работы", - сказала Дейли в интервью Yahoo Finance.

При этом она отметила, что опубликованные накануне данные об инфляции в Соединенных Штатах стали хорошей новостью для простых американцев и компаний и свидетельствуют о постепенном снижении замедлении темпов роста цен.

Как сообщило в четверг министерство труда США, темпы роста потребительских цен в стране в июле ускорились до 3,2% в годовом выражении с 3% в июне, когда инфляция достигала минимума с марта 2021 года. Аналитики ждали ускорения до 3,3%.

Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в прошлом месяце до минимальных с октября 2021 года 4,7% в годовом выражении с 4,8% в июне.

Инфляция остается главной заботой Федрезерва, подчеркнула Дейли, которая в этом году не имеет права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC). Следующее заседание комитета состоится в конце сентября.