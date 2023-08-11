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Дальнее зарубежье 11.08.2023 17:26

В ФРГ думают над передачей Украине ракет Taurus с сокращенным радиусом действия

Правительство ФРГ рассматривает возможность передачи Украине авиационных крылатых ракет Taurus при условии, что в них внесут модификации для сокращения радиуса действия, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

В сообщении отмечается, что, по информации немецких журналистов, в настоящее время представители Минобороны ФРГ проводят совещания с производителями ракет данного типа, чтобы обсудить вопрос, возможно ли перепрограммировать Taurus. Речь идет о внесении таких изменений, которые бы не позволили применять ракеты на дальних дистанциях. В Берлине полагают, что, таким образом, смогут гарантировать, что Киев не будет применять Taurus против объектов на российской территории.

По данным немецких СМИ, в производящей ракеты компании, Taurus Systems полагают, что внести такие модификации технически возможно, однако это займет несколько недель.

В четверг немецкие СМИ сообщали, что власти ФРГ вскоре могут сделать заявление о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км.

"Как стало известно из кругов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), федеральное правительство хотело бы в скором времени объявить о поставках Украине крылатых ракет Taurus. В настоящий момент офис канцлера ФРГ работает над вопросом с США - важнейшим партнером Германии и самым значимым сторонником Украины", - информировало издание t-online.

По данным t-online, ВВС ФРГ уже дали добро на передачу ракет. В то же время ряд источников в СПДГ подтвердили, что Германия желает направлять Украине новые системы вооружения лишь при координации с США. В связи с этим издание напоминает, что ранее Вашингтон не удовлетворял запросы Украины на поставки тактических баллистических ракет ATACMS.

В настоящий момент бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй немецкая промышленность. Сколько ракет ФРГ готова отправить Украине, не сообщается.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки ракет Taurus Украине в данный момент не являются приоритетом для Берлина. Он пояснил, что не только Германия колеблется с поставками таких вооружений, и указал на США.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ARD в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине ракеты Taurus, сказал, что ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, РАКЕТЫ


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