Жители Нигера вышли на акцию протеста возле французской военной базы в столице

Не менее нескольких тысяч человек приняли участие в акции протеста в Нигере у военной базы Франции, которая находится на окраине столицы страны Ниамее, сообщают французские СМИ.

"Долой Францию, долой ЭКОВАС", - скандировали демонстранты.

Участники митинга также выкрикивали слова поддержки армейскому генералу Абдурахману Тчиани, который стал новым лидером страны после недавнего военного переворота.

СМИ напоминают, что в Нигере развернуты 1,5 тыс. французских военнослужащих, многие из них размещены в Ниамее на базе ВВС, которой Франция управляет вместе с нигерскими военными.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента

Накануне в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.