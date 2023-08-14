Азербайджан в январе-июле сократил добычу нефти с конденсатом на 7,7%, газа - увеличил на 3,5%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-июле 2023 года составила 17 млн 723,2 тыс. тонн, что на 7,7% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 17 млн 673 тыс. тонн (спад на 7,7%).
Добыча газа в Азербайджане в январе-июле 2023 года составила 28 млрд 231,2 млн кубометров (рост на 3,5%). При этом, добыча товарного газа составила 21 млрд 149 млн кубометров (рост на 3,3%).
В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).
Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн, газа - 46 млрд 761,6 млн кубометров. По данным правительства, добыча товарного газа в 2023 году составит 35 млрд 900,3 млн кубометров.
Н.Аббасова
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