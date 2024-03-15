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ТЭК 15.03.2024 11:00

Азербайджан в январе-феврале сократил добычу нефти с конденсатом на 6,7%, газа - увеличил на 3%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составила 4 млн 772,5 тыс. тонн, что на 6,7% ниже показателя января-февраля 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 4 млн 762 тыс. тонн (спад на 6,7%).

Добыча газа в Азербайджане в январе-феврале 2024 года составила 8 млрд 245,7 млн кубометров (рост на 3%). При этом, добыча товарного газа составила 6 млрд 305,6 млн кубометров (рост на 4%).

По данным Госкомстата, в феврале в Азербайджане добыто 2,3 млн тонн нефти (спад на 4,2% по сравнению с февралем 2023г - ИФ) и 3 млрд кубометров газа (на уровне февраля 2023 года –ИФ).

В 2023 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 30 млн 189,6 тыс. тонн (спад на 7,5%), газа - 48 млрд 496,7 млн кубометров (рост на 3,8%). При этом, добыча товарного газа составила 36 млрд 413,8 млн кубометров (рост на 4,2%).

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти с конденсатом в стране в 2024 году на уровне 29 млн 492,3 тыс. тонн, газа - 49 млрд 63,6 млн кубометров, в том числе товарного газа - 36 млрд 779,6 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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