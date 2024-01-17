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ТЭК 17.01.2024 13:05

Азербайджан в 2023г сократил добычу нефти с конденсатом на 7,5%, газа - увеличил на 3,8%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в 2023 году составила 30 млн 189,6 тыс. тонн, что на 7,5% ниже показателя 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 30 млн 83,1 тыс. тонн (спад на 7,6%).

Добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила 48 млрд 496,7 млн кубометров (рост на 3,8%). При этом, добыча товарного газа составила 36 млрд 413,8 млн кубометров (рост на 4,2%).

В декабре в Азербайджане было добыто 2,5 млн тонн нефти (спад на 10,7% от показателя декабря 2022г –ИФ) и 3,3 млрд кубометров (рост на 3,1%- ИФ) товарного газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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