Азербайджан в январе-октябре сократил добычу нефти с конденсатом на 8%, газа - увеличил на 3,4%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-октябре 2023 года составила 25 млн 68,2 тыс. тонн, что на 8% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 24 млн 974,4 тыс. тонн (спад на 8,1%).

Добыча газа в Азербайджане в январе-октябре 2023 года составила 39 млрд 745,8 млн кубометров (рост на 3,4%). При этом, добыча товарного газа составила 29 млрд 711,1 млн кубометров (рост на 3,6%).

В октябре в Азербайджане добыто свыше 2,46 млн тонн нефти (спад на 10,2% от показателя октября 2022г –ИФ) и 3,84 млрд кубометров газа (спад на 5% г/г - ИФ).

В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).

Р.Ахмедов