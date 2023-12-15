Азербайджан в январе-ноябре сократил добычу нефти с конденсатом на 7,4%, газа - увеличил на 4,1%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года составила 27 млн 695,4 тыс. тонн, что на 7,4% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 27 млн 597,8 тыс. тонн (спад на 7,5%).
Добыча газа в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года составила 44 млрд 221,1 млн кубометров (рост на 4,1%). При этом, добыча товарного газа составила 33 млрд 146,8 млн кубометров (рост на 4,3%).
В ноябре в Азербайджане добыто свыше 2,6 млн тонн нефти (рост на 4% от показателя ноября 2022г –ИФ) и 3,4 млрд кубометров газа (рост на 21,4% г/г - ИФ).
В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).
Н.Аббасова
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