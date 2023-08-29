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ТЭК 29.08.2023 12:40

Инвестиции в нефтегазодобычу в Азербайджане в 2022г составили около $2,7 млрд

Суммарные инвестиции в добычу нефти и газа в Азербайджане в 2022 году составили 4 млрд 518 млн 146,5 тыс. манатов ($2,657 млрд по текущему курсу 1,7 манатов/$1), что на 4,4% ниже показателя 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» Госкомитете по статистике.

В структуре инвестиций на долю государственного сектора пришлось 503 млн 887,2 тыс. манатов, частного – 4 млрд 14 млн 259,3 тыс. манатов.

На долю иностранных инвестиций в добычу нефти и газа Азербайджана в 2022 году пришлось 2 млрд 827,236 млн (спад на 8,3%), внутренних - 1 млрд 690,91 млн манатов (рост на 2,7%),

Удельный вес инвестиций в сферу добычи нефти и газа составил 63% всех инвестиций в целом в сектор промышленности и 90,7% всех инвестиций в добывающую промышленность в указанный период.

В сферу производства нефтепродуктов Азербайджана в 2022 году инвестиции в основной капитал составили 557 млн 111,5 тыс. манатов (спад по сравнению с 2021 годом на 48,5%). При этом на долю инвестиций за счет госсектора пришлось 556 млн 969,5 тыс. манатов (спад на 48,5%), частного сектора – 142 тыс. манатов (спад на 42,2%).

В целом, в 2022 году общие инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана в 2022 году составили 5 млрд 464 млн 883,7 манатов ($3,2 млрд по текущему курсу – ИФ), что на 6% ниже показателя 2021 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА, ИНВЕСТИЦИИ


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