Азербайджан в январе-сентябре сократил добычу нефти с конденсатом на 7,7%, газа - увеличил на 4,4%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составила 22 млн 603,5 тыс. тонн, что на 7,7% ниже показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В том числе, добыча товарной нефти с конденсатом составила 22 млн 513,8 тыс. тонн (спад на 7,8%).

Добыча газа в Азербайджане в январе-сентябре 2023 года составила 35 млрд 900,7 млн кубометров (рост на 4,4%). При этом, добыча товарного газа составила 26 млрд 868,8 млн кубометров (рост на 4,6%).

В сентябре в Азербайджане было добыто свыше 2,37 млн тонн нефти (спад на 9,5% от показателя сентября 2022г –ИФ) и 3,7 млрд кубометров газа (спад на 1,2% г/г - ИФ).

В 2022 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 32 млн 667,7 тыс. тонн (спад на 5,5%), газа - 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6%). При этом, добыча товарного газа составила 34 млрд 958,3 млн кубометров (рост на 7,3%).

Правительство Азербайджана прогнозирует добычу нефти в стране в 2023 году на уровне 31 млн 222,3 тыс. тонн, газа - 46 млрд 761,6 млн кубометров. По данным правительства, добыча товарного газа в 2023 году составит 35 млрд 900,3 млн кубометров.

Р.Ахмедов