Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8544 RUR   0.0176 GBR   2.1564 TRY   0.0628

Цена на нефть

14.08 $/bbl +/- WTI 82.51 -0.68 Brent 86.21 -0.60

Транспорт и связь 15.08.2023 10:01

В Азербайджане в январе-июле произведено более 1,8 тыс. легковых автомобилей, на складах остается 634 транспортных средства

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-июле 2023 году составило 1,866 тыс. ед., что на 54,2% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В январе произведено 195 автомобилей, в феврале – 261, в марте – 469, в апреле – 334, мае – 323, в июне – 162, в июле - 122.

На складах производителей на 1 августа 2023 года имеется 634 единицы легковых автомобилей (на 1 января 2023г – 270 автомобилей).

По данным статистики, в январе-июле в стране произведено 452 трактора (рост 49,2%). На складах на 1 августа 2023 года имеется 12 тракторов.

Кроме того, в январе-июле произведено 204 ед. грузовых автомобилей (рост на 23,6%). На складах на 1 августа 2023 года имеется 9 грузовиков.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже, Гаджикабуле и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

Как сообщалось ранее производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2022 году составило 2 049 единиц, что на 1,4% меньше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


Похожие новости


Продажи автомобилей в КНР в июле снизились на 3,4%, с начала года - выросли на 6,7% В Азербайджане в январе-июне произведено более 1,7 тыс. легковых автомобилей, на складах остается 670 транспортных средств Великобритания в мае увеличила выпуск автомобилей на 27%, с начала года - на 10,7% В Азербайджане в январе-мае произведено около 1,6 тыс. легковых автомобилей, на складах остается свыше 740 транспортных средств В Азербайджане в январе-апреле произведено почти 1,26 тыс. легковых автомобилей, на складах остается около 900 транспортных средств В Азербайджане в январе-марте произведено более 900 легковых автомобилей, на складах остается свыше 800 транспортных средств Азербайджан в январе-феврале увеличил производство легковых автомобилей на 65% Великобритания в январе снизила выпуск автомобилей на 0,3% Азербайджан в январе практически удвоил производство легковых автомобилей Азербайджан в 2022г сократил производство легковых автомобилей на 1,4%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az