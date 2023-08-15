В Азербайджане в январе-июле произведено более 1,8 тыс. легковых автомобилей, на складах остается 634 транспортных средства

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-июле 2023 году составило 1,866 тыс. ед., что на 54,2% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе произведено 195 автомобилей, в феврале – 261, в марте – 469, в апреле – 334, мае – 323, в июне – 162, в июле - 122.
На складах производителей на 1 августа 2023 года имеется 634 единицы легковых автомобилей (на 1 января 2023г – 270 автомобилей).
По данным статистики, в январе-июле в стране произведено 452 трактора (рост 49,2%). На складах на 1 августа 2023 года имеется 12 тракторов.
Кроме того, в январе-июле произведено 204 ед. грузовых автомобилей (рост на 23,6%). На складах на 1 августа 2023 года имеется 9 грузовиков.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже, Гаджикабуле и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.
В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Как сообщалось ранее производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2022 году составило 2 049 единиц, что на 1,4% меньше показателя 2021 года.
Б.Рустамбеков
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