Блинкен заверяет, что США не меняли подход к решению связанных с Ираном проблем

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что смягчение меры пресечения в отношении пяти арестованных в Иране американских граждан является позитивным шагом, но не меняет подход Вашингтона в отношении Тегерана.
"Ничего в нашем глобальном подходе в отношении Ирана не изменилось. Мы продолжаем придерживаться подхода, основанного на сдерживании, давлении и дипломатии", - сказал Блинкен на брифинге во вторник.
Он отметил, что смягчение меры пресечения - это "позитивный шаг, но эти американцы все еще пока не дома". "Мы продолжим усилия до тех пор, пока американские граждане не будут дома вместе со своими семьями", - сказал он.
Блинкен поблагодарил швейцарскую сторону за помощь в переговорах с Ираном по теме американских граждан.
Ранее сообщалось, что пять человек, имеющие и иранское, и американское гражданства, и находящиеся под стражей в Иране, переведены под домашний арест.
В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на лиц, знакомых с сутью дела, писало, что "США и Иран достигли соглашения, которым предусмотрен обмен пяти заключенных американцев на несколько заключенных иранцев и возможное размораживание иранских доходов от продажи нефти на сумму $6 млрд".
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