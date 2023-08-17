Армения должна проявить искренность в переговорах с Баку по нормализации отношений – постпред Азербайджана в ООН

Армения должна проявить искренность в переговорах с Азербайджаном по постконфликтной нормализации, заявил постоянный представитель Азербайджана ООН Яшар Алиев во время выступления на экстренном заседании Совбеза ООН по обсуждению «гуманитарного кризиса», якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.
«Армения должна положить конец действиям, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и со всей искренностью присоединиться к переговорам по постконфликтной нормализации. Жизненно важно, чтобы историческая возможность для устойчивого мира в регионе не была упущена», - сказал Алиев.
По его словам, устные заявления руководства Армении о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, создали почву для осторожного оптимизма в отношении того, что мир действительно достижим. «Теперь Армении необходимо превратить это заявление в реальное действие и перестать ставить под сомнение суверенитет Азербайджана, в том числе и под предлогом «гуманитарных нужд» местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджана», подчеркнул постпред.
Р.Ахмедов
Трубопроводный оператор Energy Transfer покупает Crestwood Equity Partners за $7,1 млрд
Оценка роста ВВП еврозоны во II кв. подтверждена на уровне 0,3%, как и ожидалось
Чистая прибыль Talos Energy Inc. во II кв. упала в 14 раз г/г
Foxconn начинает производство iPhone 15 в Индии
Азербайджан и Узбекистан обсуждают совместные проекты в сфере фармацевтики
Средний размер пенсии в Азербайджане в январе-июле вырос на 18%
На капремонт дорог и благоустройство Масаллы направят около 1,7 млн манатов
ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе
ГААД получит 11,9 млн манатов на строительство автодороги в Бейлаганском районе
«Дочке» Coinbase разрешили проводить торги криптовалютными фьючерсами в США
Благосостояние домохозяйств мира сократилось в 2022г впервые за 14 лет - UBS
Суверенный фонд Норвегии заработал $143 млрд в I полугодии благодаря техсектору
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Теперь абоненты "Nar" могут оплачивать парковку посредством SMS
"Nar" предоставляет выгодный роуминг: бесплатные сообщения в WhatsApp
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС