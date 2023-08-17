Армения должна проявить искренность в переговорах с Баку по нормализации отношений – постпред Азербайджана в ООН

Армения должна проявить искренность в переговорах с Азербайджаном по постконфликтной нормализации, заявил постоянный представитель Азербайджана ООН Яшар Алиев во время выступления на экстренном заседании Совбеза ООН по обсуждению «гуманитарного кризиса», якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана.

«Армения должна положить конец действиям, несущим угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана и со всей искренностью присоединиться к переговорам по постконфликтной нормализации. Жизненно важно, чтобы историческая возможность для устойчивого мира в регионе не была упущена», - сказал Алиев.

По его словам, устные заявления руководства Армении о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский регион, создали почву для осторожного оптимизма в отношении того, что мир действительно достижим. «Теперь Армении необходимо превратить это заявление в реальное действие и перестать ставить под сомнение суверенитет Азербайджана, в том числе и под предлогом «гуманитарных нужд» местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджана», подчеркнул постпред.

Р.Ахмедов