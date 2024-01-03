В Баку рассчитывают на скорое проведение очередного раунда переговоров с Арменией по мирному договору – Амирбеков

В Баку надеются на проведение в скором времени очередного раунда переговоров с Ереваном по проекту мирного договора, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
По его словам, в течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, "так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров".
"Мы надеемся, что в скором времени пройдет очередной раунд переговоров, и обсуждение проекта этого мирного соглашения, который был, кстати, составлен Азербайджаном и впервые представлен Армении чуть более года назад, будет возобновлено", - заявил Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).
Представитель президента Азербайджана отметил, что в отсутствие физических переговоров по тексту соглашения между двумя сторонами продолжается обмен проектами, "то есть каждая из сторон представляет на очередной проект этого соглашения свои комментарии и поправки".
"Мы, и не только мы, надеемся, что после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, шансов достичь прорыва на переговорном треке стало гораздо больше. Потому что в результате однодневной контртеррористической операции (19-20 сентября 2023 года - ИФ-Аз) нам удалось устранить самое главное препятствие на пути к миру, а именно незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей территории, - обратил внимание Амирбеков. - Сейчас, когда 15 000 военнослужащих покинули нашу территорию, эта тема уже неактуальна. Поэтому сейчас нам надо завершить согласование тех частей мирного соглашения, которые еще остаются открытыми".
Он добавил, что "сегодня мы говорим о том, что да, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, но в тоже время пришла пора заключить мирный договор, чтобы юридически оформить окончание конфликта".
"Возможно, это создаст необходимые условия для мирного сосуществования двух государств. Возможно, они станут хорошими соседями", - заметил Амирбеков.
Отдел новостей
Госдолг США достиг рекордных $34 трлн
Внешний долг Китая снизился до $2,38 трлн к концу III квартала
Объем выпуска облигаций в Китае в ноябре составил 6,53 трлн юаней
Минтруда направит около 1,5 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Число жертв землетрясения в Японии превысило 50
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink
Трамп обжалует решение штата Мэн об отстранении его от республиканских праймериз
США выступают против планов израильских министров по выселению палестинцев за пределы сектора Газа
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы