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Внешняя политика 03.01.2024 12:58

В Баку рассчитывают на скорое проведение очередного раунда переговоров с Арменией по мирному договору – Амирбеков

В Баку надеются на проведение в скором времени очередного раунда переговоров с Ереваном по проекту мирного договора, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, в течение последних шести месяцев переговоры по различным причинам не велись, "так как у сторон возникали вопросы к так называемым посредникам, то есть сторонам, которые способствуют ведению переговоров".

"Мы надеемся, что в скором времени пройдет очередной раунд переговоров, и обсуждение проекта этого мирного соглашения, который был, кстати, составлен Азербайджаном и впервые представлен Армении чуть более года назад, будет возобновлено", - заявил Амирбеков в интервью Общественному телевидению Эстонии (ERR).

Представитель президента Азербайджана отметил, что в отсутствие физических переговоров по тексту соглашения между двумя сторонами продолжается обмен проектами, "то есть каждая из сторон представляет на очередной проект этого соглашения свои комментарии и поправки".

"Мы, и не только мы, надеемся, что после того, как Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, шансов достичь прорыва на переговорном треке стало гораздо больше. Потому что в результате однодневной контртеррористической операции (19-20 сентября 2023 года - ИФ-Аз) нам удалось устранить самое главное препятствие на пути к миру, а именно незаконное военное присутствие вооруженных сил Армении на нашей территории, - обратил внимание Амирбеков. - Сейчас, когда 15 000 военнослужащих покинули нашу территорию, эта тема уже неактуальна. Поэтому сейчас нам надо завершить согласование тех частей мирного соглашения, которые еще остаются открытыми".

Он добавил, что "сегодня мы говорим о том, что да, территориальная целостность Азербайджана восстановлена, но в тоже время пришла пора заключить мирный договор, чтобы юридически оформить окончание конфликта".

"Возможно, это создаст необходимые условия для мирного сосуществования двух государств. Возможно, они станут хорошими соседями", - заметил Амирбеков.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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