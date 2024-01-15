Ереван и Баку должны без посредников решать двусторонние вопросы - спикер парламента Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян не исключает проведения прямых переговоров между Ереваном и Баку для заключения соглашения о мире.

"(...) Если Армения и Азербайджан осознают, что могут и должны решить свои вопросы, чтобы не быть разменной монетой в больших играх других (...) не исключаю, что могут быть и прямые переговоры", - сказал Симонян журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что "важна также международная фиксация процесса".