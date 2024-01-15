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Регион 15.01.2024 15:07

Ереван и Баку должны без посредников решать двусторонние вопросы - спикер парламента Армении

Спикер парламента Армении Ален Симонян не исключает проведения прямых переговоров между Ереваном и Баку для заключения соглашения о мире.

"(...) Если Армения и Азербайджан осознают, что могут и должны решить свои вопросы, чтобы не быть разменной монетой в больших играх других (...) не исключаю, что могут быть и прямые переговоры", - сказал Симонян журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что "важна также международная фиксация процесса".

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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