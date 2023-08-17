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ТЭК 17.08.2023 14:45

Страны ЕС в I полугодии нарастили импорт газа из Азербайджана почти на 9% г/г, направив на эти цели 3,5 млрд евро

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария – в первом полугодии 2023 года увеличили импорт газа из Азербайджана на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 241,875 тыс. тераджоулей.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статистическом управлении Европейского союза (Евростат), стоимость газа, импортированного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составляет 3,512 млрд евро (спад на 37,9 % год к году).

В июне страны Евросоюза на 0,1% сократили импорт газа из Азербайджана год к году, до 40,154 тыс. ТДж, направив на эти цели 348,24 млн евро (спад на 64,2% г/г).

Как сообщалось ранее, по данным Евростата, в 2022 году страны ЕС импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза).

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ГАЗ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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