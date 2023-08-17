Запасы газа в хранилищах Европы достигли целевого уровня 90%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы в среднем достигли целевого уровня, необходимого для начала сезона отбора (отопительного сезона) - 90% от мощностей хранения, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.
По итогам газовых суток 16 августа запасы выросли на 0,25 пунктов - до 90,12%.
Максимального уровня резервы достигли в Испании (99,98%), минимального - в Латвии (77,33%).
В Германии - крупнейшем газовом рынке Европы - запасы составляют 91,79%.
Досрочное заполнение ПХГ будет использовано европейскими властями как ещё одно подтверждение верного курса энергетической политики, также оно может оказать дальнейшее давление на котировки газа.
Между тем, закачка может продолжаться еще два-три месяца, и запасы будут приближаться к 100%, насколько это теоретически возможно.
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