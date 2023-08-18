Enginet Invest снизила уставный капитал почти в 5 раз

Компания «Enginet Invest», действующая в Азербайджане, объявила о снижении уставного капитала с 4,8 млн манатов до 1 млн манатов, т.е. в 4,8 раза.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в объявлении компании не указывается причина снижения капитала.

ООО «Enginet Invest» госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в январе 2018 года, оно зарегистрировано в Баку. Официальным представителем компании является Василий Виткалов.

Р.Керимов