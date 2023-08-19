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АПК 19.08.2023 00:55

Сельхозорганизации РФ в июле увеличили отгрузки зерна в 1,6 раза, до 5,4 млн т

Сельхозорганизации РФ в июле отгрузили 5,397 млн тонн зерна, что в 1,6 раза больше, чем в июле прошлого года (3,304 млн тонн), сообщается в материалах Росстата.

За 7 месяцев отгрузки выросли в 1,5 раза, до 35,646 млн тонн.

В частности, пшеницы в минувшем месяце было реализовано 3,632 млн тонн (на 55,7% больше), кукурузы - 486,2 тыс. тонн (в 1,6 раза больше). За 7 месяцев эти показатели соответственно составили 23,92 млн тонн (почти в 1,7 раза больше) и 4,649 млн тонн (на 27,2% больше).

Отгрузки масличных культур в июле выросли почти в 1,8 раза, до 942,5 тыс. тонн, за 7 месяцев - на 46,6%, до 8,617 млн тонн. В том числе подсолнечника было продано 503,7 тыс. тонн (в два раза больше) и 4,863 млн тонн (на 30,3% больше) соответственно.

Продажи сахарной свеклы в июле снизились на 8%, до 138 тыс. тонн, в январе-июле - выросли почти в три раза, до 3,873 млн тонн. Картофеля отгружено соответственно 107,4 тыс. тонн (в 1,6 раза больше) и 1,395 млн тонн (на 16,4% больше), овощей - 201,9 тыс. тонн (на 17,7% больше) и 1,651 млн тонн (на 11,7 больше).

Кроме того, в июле сельхозорганизации реализовали 90,9 тыс. тонн крупного рогатого скота (в живом весе), что на 15,6% больше, чем в июле прошлого года. За 7 месяцев отгрузки выросли на 6,3%, до 662,3 тыс. тонн. Продажи свиней соответственно составили 453,2 тыс. тонн (на 5,8% больше) и 3,17 млн тонн (на 5,9% больше), птицы - 521,8 тыс. тонн (на 0,7% меньше) и 3,776 млн тонн (на 0,8% больше).

Реализация молока в июне выросла на 5,7%, до 1,67 млн тонн, за 7 месяцев - на 6,8%, до 11,503 млн тонн. Яиц в прошлом месяце было отгружено 2,793 млрд штук (на 1,3% больше), в январе-июле - 19,926 млрд штук (на 3,8% больше).

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Тэги: РОССИЯ, АПК, РЕАЛИЗАЦИЯ


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