В Турции заявили об отсутствии похолодания в отношениях с Россией

Похолодания в отношениях Анкары и Москвы не отмечается, стороны продолжают переговоры по зерновой сделке. Об этом заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч телеканалу CNN Türk.
"Нет, похолодания нет. <...> На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке", - отметил он.
Кылыч уточнил, что также ведется активная работа между разведывательными ведомствами двух стран. По словам советника, никаких проблем между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом нет.
"Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем", - подчеркнул политик.
Он напомнил, что как лидер страны - члена НАТО Эрдоган - единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине.
В.Алиев
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