В Турции заявили об отсутствии похолодания в отношениях с Россией

Похолодания в отношениях Анкары и Москвы не отмечается, стороны продолжают переговоры по зерновой сделке. Об этом заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч телеканалу CNN Türk.

"Нет, похолодания нет. <...> На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке", - отметил он.

Кылыч уточнил, что также ведется активная работа между разведывательными ведомствами двух стран. По словам советника, никаких проблем между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом нет.

"Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем", - подчеркнул политик.

Он напомнил, что как лидер страны - члена НАТО Эрдоган - единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине.

В.Алиев