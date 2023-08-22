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Туризм 22.08.2023 16:07

Турция лидирует по популярности у российских туристов для осеннего отдыха

Турция остается лидером продаж у туроператоров и турагентств на осенний сезон, на нее приходится порядка половины бронирований по всем направлениям, также в первой пятерке - Россия, Египет, ОАЭ и Таиланд сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

"На Турцию приходится 48% бронирований на осень, ОАЭ занимает 18%, Россия - 9%, Абхазия и Египет - по 7%. Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив", - рассказала руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова.

По ее словам, спрос в целом повторяет тенденции прошлого года, однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу.

У туроператора Anex доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62%, Египта - 17%, также в первой пятерке - Таиланд, ОАЭ и Россия.

"Сентябрь - бархатный сезон, когда гораздо меньше туристов летят с детьми, цены несколько ниже. Октябрь считается уже периодом невысоких цен, снижение может достигать 20-30% по сравнению с летними месяцами", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью компании Алена Хитрова.

Она отметила, что в Турции и Египте российские туристы чаще всего бронируют отели 5* "все включено". В Таиланде и ОАЭ на осень бронируют в основном 4*. В России продаются в первую очередь отели Сочи, а также санатории Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья.

Глава комитета РСТ по агентской деятельности, директор сети турагентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов подтверждает лидерство Турции.

"Ее доля последние три месяца держится на уровне более 43%, на втором месте - Россия (22,3%), на третьем - Египет (15,8%). Таиланд и ОАЭ занимают пока небольшие равные доли чуть более 4%. С увеличением объемов перевозки ждем роста спроса на Египет", - пояснил он.

Турция лидирует по продажам на осенний сезон и у туроператоров, специализирующихся на дорогих турах.

Как рассказала начальник отдела продаж компании "Содис" Ирина Мануильская, второе место по продажам занимают ОАЭ, за ними следуют Мальдивы, а также Россия.

Она добавила, что у обеспеченных туристов осенью популярны и европейские страны.

"Прежде всего, это Италия, Франция, Греция, Крит, на которые приходится порядка 15% наших продаж. С визами больших проблем нет, туристы их получают. Многим россиянам в Турции не хватает городской инфраструктуры: система "все включено" и отдых на территории отеля устраивают не всех", - заключили в "Содис".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРИЗМ, РСТ, ТРЕНДЫ


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