Запасы нефти в США снизились на 6,13 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,13 млн баррелей - до 433,53 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,47 млн баррелей и составили 217,63 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 945 тыс. баррелей, до 116,69 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 481 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей.

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