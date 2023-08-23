Добыча газа в России в июле почти сравнялась с прошлогодним показателем

Производство газа в России в июле 2023 года почти сравнялось с прошлогодним показателем.
По данным Росстата, добыча газа в июле 2023 года составила 43,1 млрд куб. м, что только на 2% меньше, чем за июль 2022 года (44,20 млрд куб. м).
Добыча газа, зависящая от температурных колебаний, сезонных тенденций спроса и графика плановых ремонтов, летом проходит через годовой минимум. Несмотря на текущее серьезное переформатирование работы газовой отрасли, регистрируемые цифры не являются минимальными за среднесрочный период. Так в июле 2014 года добыча газа в стране снижалась до 42,7 млрд куб. м, в июле 2009 года - до 41,4 млрд куб. м.
Текущая статистика добычи газа в стране продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины 2022 года, так как во втором квартале 2022 года серьезно изменился объем экспорта газа "Газпрома" в Европу. В июле сокращение добычи составило лишь 2%, тогда как в предыдущие месяцы было в среднем 12%.
Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (34,3 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (8,8 млрд куб. м).
При этом в структуре добычи газа по стране продолжает наблюдаться рост доли попутного нефтяного газа. За 7 месяцев 2023 года добыча ПНГ составила 61,5 млрд куб. м и 8,8 млрд куб. м за июнь, тогда как год назад показатели были 58,8 млрд куб. м и 7,7 млрд куб. м соответственно.
В июле в энергетике усилились позиции конкурентов тепловой энергетики: на 5,3% выросла выработка АЭС, на 3,2% - ГЭС, однако загрузка ТЭЦ осталась в плюсе (1,2% к июлю 2022 года).
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