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Транспорт и связь 24.08.2023 10:58

Казахтелеком официально получил 50% в СП с AzerTelecom по прокладке ВОЛС через Каспий

АО "Казахтелеком" стало владельцем 50%-й доли в Caspinet B.V. - совместном предприятии с AzerTelecom, созданном для реализации проекта строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

"АО "Казахтелеком" (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что с 22 августа 2023 года стало обладать 50%-й долей участия в Caspinet B.V.", - говорится в сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Ранее название нового СП не сообщалось. Как подтвердили агентству "Интерфакс-Казахстан" в департаменте коммуникаций "Казахтелекома", речь идет именно о проекте ВОЛС через Каспий.

"22 августа текущего года крупнейшие игроки телекоммуникационных рынков Казахстана и Азербайджана - АО "Казахтелеком" и ООО "AzerTelecom" - в рамках реализации проекта Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии подписали договор о регистрации совместного предприятия, ответственного за строительство ВОЛС. 23 августа текущего года на сайте Казахстанской фондовой биржи в соответствии с требованиями было раскрыто название совместного предприятия - Caspinet B.V., в котором у "Казахтелеком" доля в 50%", - сообщили в департаменте "Казахтелекома".

Во вторник сообщалось, что "Казахтелеком" и AzerTelecom подписали в Амстердаме договор о регистрации СП по ВОЛС через Каспий.

В июне 2023 года в рамках визита премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Азербайджан "Казахтелеком" и AzerTelecom подписали соглашение акционеров о создании СП, отвечающего за строительство и эксплуатацию Транскаспийской ВОЛС по маршруту "Азербайджан-Казахстан" по дну Каспия. Данный документ также детально распределял действия сторон в рамках реализации Транскаспийского проекта.

Длина кабельной линии составит 380 км, а пропускная способность новой магистрали будет доходить до 400 терабит/с.

"Казахтелеком" предоставляет услуги во всех сегментах рынка: фиксированной телефонии, широкополосного доступа в интернет, мобильной связи, платного телевидения и IT-продуктов. Инфраструктура компании включает более 85 тыс. км волоконно-оптических линий по всей республике, свыше 14 тыс. базовых станций, 27 центров обработки данных. У группы на конец 2022 года было более 1,8 млн абонентов в секторе широкополосного доступа, свыше 14,4 млн в сегменте мобильной связи, кроме того, она обслуживала 917,5 тыс. точек подключения к платному телевидению.

AzerTelecom входит в состав NEQSOL Holding. Компания является ведущим оператором связи в Азербайджане и обеспечивает подключение страны к международным сетям телекоммуникаций.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ТЕЛЕКОМ, СДЕЛКА


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