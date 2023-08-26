Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл с визитом в Азербайджан, передает сайт оборонного ведомства Азербайджана. Турецкую делегацию во главе с Гюлером встретили министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные сотрудники министерства. В рамках визита планируется обсудить различные аспекты военного сотрудничества между двумя странами, региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В.Алиев

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