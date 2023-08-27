Зеленский ожидает новых решений партнеров по поставкам оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает решений от партнеров по поставкам вооружений. "Мы начали готовить мощный сентябрь для Украины. Первое – наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений", - написал Зеленский в телеграм-канале в воскресенье. В.Алиев

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