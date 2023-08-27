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Дальнее зарубежье 27.08.2023 16:50

Зеленский ожидает новых решений партнеров по поставкам оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает решений от партнеров по поставкам вооружений.

"Мы начали готовить мощный сентябрь для Украины. Первое – наша защита. Новые пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров информирован о наших потребностях. Ожидаем решений", - написал Зеленский в телеграм-канале в воскресенье.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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