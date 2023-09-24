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Дальнее зарубежье 24.09.2023 13:30

Германия поставит Украине партию надводных дронов

Германия планирует поставить в Украину 50 надводных дронов. Об этом сообщается на сайте бундесвера (Минобороны ФРГ).

Берлин пообещал Киеву обширный пакет поддержки на сумму около €400 млн. В него войдут зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, зимнее снаряжение, комплекты запасных частей к уже поставленным системам и транспортной техники, а также множество снарядов, мин, бронетехники и прочего.

В Минобороны ФРГ отметили, что отдельные проекты реализуются за счет пожертвований из фондов министерства и совместно с промышленными партнерами.

Обещанное оборудование должно быть предоставлено Украине как можно быстрее, добавили в ведомстве.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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