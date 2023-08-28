За 7 мес. из Китая в Азербайджан поставлено свыше 3,6 тыс. транспортных средств

В январе-июле 2023 года из Китая в Азербайджан импортировано 3,638 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, говорится в материалах главного таможенного управления КНР, с которыми ознакомилось агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно материалам ведомства, китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $71,882 млн.
В июле импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении вырос на 43% к июню, до 642 штук, в денежном выражении - на 20% месяц к месяцу (м/м), до $11,6 млн.
Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.
Р.Керимов
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