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Транспорт и связь 28.08.2023 12:43

За 7 мес. из Китая в Азербайджан поставлено свыше 3,6 тыс. транспортных средств

В январе-июле 2023 года из Китая в Азербайджан импортировано 3,638 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, говорится в материалах главного таможенного управления КНР, с которыми ознакомилось агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно материалам ведомства, китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $71,882 млн.

В июле импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении вырос на 43% к июню, до 642 штук, в денежном выражении - на 20% месяц к месяцу (м/м), до $11,6 млн.

Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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