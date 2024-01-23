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Транспорт и связь 23.01.2024 18:17

Экспорт легковушек из Китая в Азербайджан в 2023г превысил $150 млн

В 2023 году из Китая в Азербайджан было поставлено около 7,7 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $157,2 млн.

Согласно статистике, в 2023 году в Азербайджан из Китая чаще всего ввозили бензиновые седаны с объемом двигателя от 1000 до 1500 куб. см (порядка 1,6 тыс. ед. общей стоимостью около $19,2 млн), электротранспортные средства (1,55 тыс. ед. общей стоимостью около $49,6 млн) и бензиновые универсалы (вместимостью до 9 мест) с объемом двигателя от 1000 до 1500 куб. см (около 1,35 тыс. ед. общей стоимостью почти $18,4 млн).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, СТАТИСТИКА


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