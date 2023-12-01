Экспорт легковушек из Китая в Азербайджан за 10 мес. составил почти $120 млн

В январе-октябре 2023 года из Китая в Азербайджан поставлено 6,1 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $118,3 млн.
Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.
В октябре импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении снизился на 21% к сентябрю, примерно до 700 штук, в денежном выражении – вырос на 7,6% месяц к месяцу, до $15,8 млн.
Р.Керимов
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