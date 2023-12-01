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Транспорт и связь 01.12.2023 15:04

Экспорт легковушек из Китая в Азербайджан за 10 мес. составил почти $120 млн

В январе-октябре 2023 года из Китая в Азербайджан поставлено 6,1 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $118,3 млн.

Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.

В октябре импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении снизился на 21% к сентябрю, примерно до 700 штук, в денежном выражении – вырос на 7,6% месяц к месяцу, до $15,8 млн.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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