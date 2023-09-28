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Транспорт и связь 28.09.2023 19:25

Китай в августе нарастил экспорт легковушек в Азербайджан в 1,4 раза м/м

В январе-августе 2023 года из Китая в Азербайджан поставлено 4,534 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, следует из подсчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $87,71 млн.

В августе импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении вырос на 39,6% к июлю, до 896 штук, в денежном выражении - на 36,4% месяц к месяцу (м/м), до $15,828 млн.

Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.

Р.Керимов

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Тэги: КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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