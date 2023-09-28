Китай в августе нарастил экспорт легковушек в Азербайджан в 1,4 раза м/м

В январе-августе 2023 года из Китая в Азербайджан поставлено 4,534 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, следует из подсчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.
Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $87,71 млн.
В августе импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении вырос на 39,6% к июлю, до 896 штук, в денежном выражении - на 36,4% месяц к месяцу (м/м), до $15,828 млн.
Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.
Р.Керимов
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