Китай в августе нарастил экспорт легковушек в Азербайджан в 1,4 раза м/м

В январе-августе 2023 года из Китая в Азербайджан поставлено 4,534 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, следует из подсчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт данной продукции в Азербайджан за отчетный период оценивался в $87,71 млн.

В августе импорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в Азербайджан из Китая в количественном выражении вырос на 39,6% к июлю, до 896 штук, в денежном выражении - на 36,4% месяц к месяцу (м/м), до $15,828 млн.

Данные за аналогичный период прошлого года главное таможенное управление КНР не приводит.

Р.Керимов