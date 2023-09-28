Баку и Пекин согласовали шаги по увеличению грузооборота

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Китай провел встречу с министром транспорта страны Ли Сяопэном.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» Набиев в соцсетях написал, что в рамках встречи стороны обсудили укрепление отношений между двумя странами в сфере транспорта и логистики.
«Также мы отметили, что особое значение придается развитию «Среднего коридора» в рамках инициативы «Один пояс, один путь»», - подчеркнул Набиев.
Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, комбинированных грузовых перевозок и общественного транспорта, частоты и возможности расширения авиасообщения.
В этом контексте Набиев и Сяопэн обменялись мнениями о создании соответствующей рабочей группы.
Набиев также провел встречу с администрацией железнодорожного управления Китая, в ходе которой обсуждалось развитие сотрудничества между двумя странами в этом направлении.
«Мы определили конкретные шаги по увеличению грузооборота с Китаем и укреплению сотрудничества между странами в направлении развития Среднего коридора», - подчеркнул Набиев.
Х.Насирзаде
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