Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7858 RUR   0.0175 GBR   2.0639 TRY   0.0622

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 93.68 +3.29 Brent 96.55 +2.59

Транспорт и связь 28.09.2023 12:12

Баку и Пекин согласовали шаги по увеличению грузооборота

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в рамках визита в Китай провел встречу с министром транспорта страны Ли Сяопэном.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» Набиев в соцсетях написал, что в рамках встречи стороны обсудили укрепление отношений между двумя странами в сфере транспорта и логистики.

«Также мы отметили, что особое значение придается развитию «Среднего коридора» в рамках инициативы «Один пояс, один путь»», - подчеркнул Набиев.

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта, комбинированных грузовых перевозок и общественного транспорта, частоты и возможности расширения авиасообщения.

В этом контексте Набиев и Сяопэн обменялись мнениями о создании соответствующей рабочей группы.

Набиев также провел встречу с администрацией железнодорожного управления Китая, в ходе которой обсуждалось развитие сотрудничества между двумя странами в этом направлении.

«Мы определили конкретные шаги по увеличению грузооборота с Китаем и укреплению сотрудничества между странами в направлении развития Среднего коридора», - подчеркнул Набиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТРАНСПОРТ, КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


За 7 мес. из Китая в Азербайджан поставлено свыше 3,6 тыс. транспортных средств Азербайджан и Китай создадут рабочую группу в сфере транспорта Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер Пекин установил рекорд по пассажироперевозкам на рельсовом транспорте за сутки

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az