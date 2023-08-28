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Финансы 28.08.2023 15:50

Rahrəvan Construction снизила уставный капитал на 34%

ООО «Rahrəvan Construction» объявило о снижении уставного капитала с 1 млн манатов до 656,6 тыс. манатов, т.е. на 34,3%.

При этом компания не уточняет причины снижения капитала.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», Rahrəvan Construction в связи со снижением уставного капитала в течение одного месяца будет принимать претензии от кредиторов.

ООО «Rahrəvan Construction» (ИНН: 1604632131) госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в декабре 2021 года. Официальным представителем общества является Риза Озтюрк.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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