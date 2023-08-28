Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 7 месяцев выросли почти на 15%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле 2023 года составили 44 млрд 558,6 млн манатов, что на 14,8% больше показателя 7 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июля 2023 года составила 12,2%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июле 2023 года увеличились на 14,1% - до 4 тыс. 393,6 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 39 млрд 306,9 млн манатов, что на 14,8% больше показателя за январь-июль 2022 года, доходы на душу населения – 3 тыс. 875,7 манатов (рост на 14,1%).

Х.Насирзаде