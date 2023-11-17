Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 10 мес. выросли на 13%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-октябре 2023 года составили 64 млрд 341,6 млн манатов, что на 13,2% больше показателя 10 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец октября 2023 года составила 10,2%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-октябре 2023 года увеличились на 12,5% - до 6 тыс. 338,8 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 57 млрд 57 млн манатов, что на 13,2% больше показателя за январь-октябрь 2022 года, доходы на душу населения – 5 тыс. 621,1 манатов (рост на 12,5%).

Х.Насирзаде