Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 8 месяцев выросли на 14%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2023 года составили 50 млрд 861,1 млн манатов, что на 14,3% больше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец августа 2023 года составила 11,7%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-августе 2023 года увеличились на 13,6% - до 5 тыс. 13,3 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 44 млрд 834,9 млн манатов, что на 14,3% больше показателя за январь-август 2022 года, доходы на душу населения – 4 тыс. 419,3 манатов (рост на 13,6%).
Х.Насирзаде
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