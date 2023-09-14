Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 8 месяцев выросли на 14%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-августе 2023 года составили 50 млрд 861,1 млн манатов, что на 14,3% больше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец августа 2023 года составила 11,7%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-августе 2023 года увеличились на 13,6% - до 5 тыс. 13,3 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 44 млрд 834,9 млн манатов, что на 14,3% больше показателя за январь-август 2022 года, доходы на душу населения – 4 тыс. 419,3 манатов (рост на 13,6%).

Х.Насирзаде