Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 11 мес. выросли на 13%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составили 70 млрд 223,5 млн манатов, что на 12,8% больше показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец ноября 2023 года составила 9,4%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-ноябре 2023 года увеличились на 12,2% - до 6 тыс. 917,1 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 62 млрд 232,4 млн манатов, что на 12,8% больше показателя за январь-ноябрь 2022 года, доходы на душу населения – 6 тыс. 139,8 манатов (рост на 12,2%).
Х.Насирзаде
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