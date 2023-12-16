Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 11 мес. выросли на 13%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2023 года составили 70 млрд 223,5 млн манатов, что на 12,8% больше показателя 11 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец ноября 2023 года составила 9,4%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-ноябре 2023 года увеличились на 12,2% - до 6 тыс. 917,1 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 62 млрд 232,4 млн манатов, что на 12,8% больше показателя за январь-ноябрь 2022 года, доходы на душу населения – 6 тыс. 139,8 манатов (рост на 12,2%).

Х.Насирзаде