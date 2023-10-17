Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 9 месяцев выросли почти на 14%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-сентябре 2023 года составили 58 млрд 18,3 млн манатов, что на 13,8% больше показателя 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец сентября 2023 года составила 10,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-сентябре 2023 года увеличились на 13,1% - до 5 тыс. 717,2 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 51 млрд 210,6 млн манатов, что на 13,8% больше показателя за январь-сентябрь 2022 года, доходы на душу населения – 5 тыс. 46,4 манатов (рост на 13,1%).

Х.Насирзаде