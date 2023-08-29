ЕК готова выступить с предложением об использовании замороженных в ЕС активов РФ

Европейская комиссия (ЕК) готова сделать юридически обоснованное и учитывающее мнения государств-членов ЕС предложение по использованию замороженных российских активов, сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.
По его словам, Еврокомиссия работала над этим вопросом с испанским председательством Совета ЕС с целью изучения различных путей его решения. "И мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.
"Продолжаются интенсивные контакты с нашими партнерами из G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", - добавил представитель ЕК.
При этом Виганд не стал уточнять, когда именно будет сделано предложение по использованию замороженных российских активов.
Он напомнил, что европейские лидеры обсуждали этот вопрос на последнем заседании Евросовета 29-30 июня. В конце июля Виганд проинформировал журналистов в Брюсселе, что законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью.
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