Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8402 RUR   0.0178 GBR   2.1459 TRY   0.0641

Цена на нефть

28.08 $/bbl +/- WTI 80,10 +0,27 Brent 83,87 -0,08

Дальнее зарубежье 29.08.2023 16:30

ЕК готова выступить с предложением об использовании замороженных в ЕС активов РФ

Европейская комиссия (ЕК) готова сделать юридически обоснованное и учитывающее мнения государств-членов ЕС предложение по использованию замороженных российских активов, сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

По его словам, Еврокомиссия работала над этим вопросом с испанским председательством Совета ЕС с целью изучения различных путей его решения. "И мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Продолжаются интенсивные контакты с нашими партнерами из G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", - добавил представитель ЕК.

При этом Виганд не стал уточнять, когда именно будет сделано предложение по использованию замороженных российских активов.

Он напомнил, что европейские лидеры обсуждали этот вопрос на последнем заседании Евросовета 29-30 июня. В конце июля Виганд проинформировал журналистов в Брюсселе, что законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, АКТИВЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Похожие новости


Еврокомиссия предполагает выдвинуть осенью законодательное предложение об использовании замороженных активов РФ Совет ЕС продлил еще на полгода секторальные санкции против РФ из-за Украины ЕС продолжит размышлять над возможностью использования замороженных российских активов В ЕС признают сложность планов использования замороженных российских активов Главы МИД стран ЕС обсудили попытку военного мятежа в РФ - Боррель ЕС открыл центр кризисного реагирования в связи с событиями в России - Боррель В ЕС наблюдают за ситуацией в России, считают происходящее внутренним делом страны Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу Судить о возможных эффектах новых санкций ЕС можно только после их официального опубликования - Песков ЕС в рамках санкций против РФ усиливает ограничения на транспортировку в Европу товаров по суше и на заход в порты танкеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az